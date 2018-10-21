ويستهدف البرنامج إعطاء مزايا للمدن السياحية التي تأثرت سلبا خلال الفترة الأخيرة من أجل جذب الحركة السياحية إليها، وفق وثيقة اطلعت عليها "رويترز".

وستدفع مصر 3500 دولار لكل رحلة سياحية إلى مدن طابا والأقصر وأسوان وأبو سمبل ومرسى مطروح والعلمين، بشرط أن يكون معامل الحمولة 65 بالمئة ومعدل الرحلات من رحلتين إلى عشر رحلات أسبوعيا.

وفي حالة زيادة العدد إلى 25 رحلة في الأسبوع، يزيد المبلغ إلى أربعة آلاف دولار ثم إلى 4500 دولار، إذا تجاوز العدد 25 رحلة أسبوعيا.

وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر دخل لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب انتفاضة 2011، وبعض أعمال العنف المسلح.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة إثر تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع ركابها.

وعقب حادث الطائرة، فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وعادت الرحلات الجوية الروسية إلى القاهرة في أبريل.

وكشفت الوثيقة أن حافز رحلات الطيران السياحي إلى مدن شرم الشيخ ومرسى علم سيدور بين 3 و4 آلاف دولار للرحلة بمعامل حمولة 70 بالمئة بناء على عدد الرحلات الأسبوعية.

وينخفض الحافز إلى ما بين ألفين و3500 دولار للرحلة المتجهة إلى مدينة الغردقة بمعامل حمولة 80 بالمئة.

وزاد إغراء المقصد السياحي المصري بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية، وعزز القدرة التنافسية للقطاع.

وتظهر الوثيقة أن برنامج التحفيز يُطبق على الرحلات التي لا يقل ركابها عن 100 راكب، وتزيد قيمة التحفيز 25 بالمئة للرحلات التي يبلغ برنامجها ست ساعات فأكثر أو للطائرات التي تحمل 200 راكب فعلي فأكثر.

وقفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة نحو 77 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 4.781 مليار دولار، وزادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد حوالي 41 بالمئة إلى 5.061 مليون سائح.