وأضاف سيلوانوف، الذي يشغل أيضا منصب النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أن بلاده ستقدم تمويلا سنويا للمشروع بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.

وأوضح أن من المتوقع أن تبلغ أموال الصندوق 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المقبل، ارتفاعا من 2.2 بالمائة في نهاية 2018.

وقال إن ذلك النمو سيسمح باستثمارات في "مشروعات مهمة"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

يذكر أن الحكومتين المصرية والروسية وقعتا اتفاقا لبناء محطة الضبعة على الساحل الشمالي لمصر، في نوفمبر 2015. ومن المتوقع أن يكتمل تشييد المحطة بحلول عام 2022.