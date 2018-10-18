وصباح الخميس، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1222.23 دولار للأوقية (الأونصة) ليظل قريبا من أعلى مستوياته، منذ 26 يوليو 1233.26 دولار للأوقية، المسجل الاثنين.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1225.20 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونج كبير المتعاملين لدى "وينغ فونغ" للمعادن النفيسة في هونغ كونغ "الذهب يقتفي أثر كل من الدولار الأميركي والأسهم عن كثب، لكن الدولار أكثر."

وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة جديدة في أسبوع اليوم.

بدروه، قال نعيم أسلم محلل السوق لدى "ثينك ماركتس يو.كيه" في مذكرة "عندما يصبح النقاش كيف ترفع سعر الفائدة، فسيكون لذلك أثر سلبي على سعر الذهب في المدى القصير.

ونقلت رويترز عن أسلم قوله "لكن ثمة إمكانية كبيرة للحسابات الخاطئة هنا، ولذا نعتقد أن أي تراجع في سعر الذهب قد ينطوي على فرصة".