وقال ترامب لقناة "فوكس بيزنس" إن "التهديد الرئيسي لي هو الاحتياطي الفيدرالي (..) لأن الاحتياطي الفيدرالي يرفع معدلات الفائدة بسرعة مفرطة، ولأنه يتمتع باستقلالية مبالغ فيها".

وأكد ترامب أنه لا يتحدث إلى رئيس هذه الهيئة المالية جيروم باول، لأنها "مستقلة". لكنه قال: "لست راضيا عما يفعله".

وكان ترامب انتقد قبل أسبوع، مع تراجع كبير في البورصة، الخطوة "البالغة الجرأة" التي اتخذها البنك المركزي الأميركي، وخرق بذلك تقاليد التحفظ التي اتبعها أسلافه.

وبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة تدريجيا منذ نهاية 2015، بعدما مول الاقتصاد الأميركي لحوالى عقد من دون مقابل باهظ الثمن، لإنعاشه بعد الأزمة المالية في 2008.