وقال الأمين العام للمنظمة، محمد باركيندوا على هامش مؤتمر (آي.اتش.إس سيرا): "الدول التي تملك طاقة فائضة تنكمش حاليا بسبب نقص الاستثمار في التنقيب".

ونقلت رويترز عن باركيندوا قوله، إن قطاع النفط العالمي بحاجة إلى استثمارات بنحو 11 تريليون دولار، لتلبية الاحتياجات النفطية في الفترة حتى 2040، مضيفا أن الدول المعتمدة على الاستيراد مثل الهند قلقة بشأن مستقبل إمدادات النفط.

وكانت "أوبك" قد أوردت في تقريرها الصادر في سبتمبر الماضي، إنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 14.5 مليون برميل يوميا، من 2017 إلى 111.7 مليون برميل يوميا في 2040.

وأوضح الأمين العام للمنظمة، إن أسواق النفط بها إمدادات كافية ومتوازنة حاليا، لكنه حذر من اختلال محتمل في 2019 بسبب زيادة المعروض.

وأضاف: "سنواصل العمل لضمان أن التوازن الذي حققناه بعد أربع سنوات سيستمر مستقبلا".

وأوضح، أن أعضاء أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة، المشاركين في اتفاق خفض المعروض، بصدد الوصول بمستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج إلى 100 بالمئة.