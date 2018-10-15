وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون، أن إيران صدرت 1.33 مليون برميل يوميا منذ بداية أكتوبر إلى الهند والصين، وتركيا والشرق الأوسط، ولم تظهر أي سفن تنقل النفط الإيراني إلى أوروبا، بحسب رويترز.

غير أن مصدرا بالقطاع يتتبع الصادرات قدر الشحنات عند 1.5 مليون برميل يوميا، بما يشمل سفنا لم تظهر على نظام التتبع بالأقمار الصناعية ايه.آي.اس، من بينها ناقلة محملة بمليون برميل في طريقها إلى إيطاليا.

يقل ذلك عن 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل نيسان، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع إيران ويعيد فرض العقوبات، وتبرز الأرقام أيضا استمرار الانخفاض من مستوى 1.6 مليون برميل يوميا المسجل في سبتمبر.