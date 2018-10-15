وأضاف الفالح خلال مؤتمر "آي إتش إس" أن عوامل كثيرة قد تؤثر على أسعار النفط العالمية، لكن السعودية، وكبار المنتجين الآخرين سيواصلون العمل من أجل حماية السوق من صدمات سعر الخام.

وقال: "قد نشهد (جولة) أخرى من التعطيلات غير المتوقعة التي رأيناها في نيجيريا وليبيا وفنزويلا. وقد رأينا العقوبات المفروضة على إيران. تعطيلات المعروض تلك بحاجة إلى واقي صدمات، والسعودية هي بدرجة كبيرة واقي الصدمات".

أضاف الوزير السعودي "استثمرنا عشرات المليارات من الدولارات لبناء طاقة فائضة بين مليوني وثلاثة ملايين برميل يوميا على مر السنين. يعادل ذلك الطاقة الإنتاجية لمنتجين كبار".

وقال الفالح، إن السعودية تستطيع إنتاج 12 مليون برميل يوميا، وإن إنتاجها الحالي هو 10.7 مليون برميل يوميا، مضيفا أن الرقم سيرتفع في الشهر القادم.