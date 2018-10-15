وفي الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.9 بالمئة إلى 1228.24 دولار للأوقية (الأونصة). ولامست الأسعار ذروتها للجلسة عند 1229.18 دولار وهو أقوى سعر منذ 26 يوليو.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.8 بالمئة لتسجل 1231.80 دولار للأوقية.

وقال نعيم أسلم محلل الأسواق في ثينك ماركتس يو.كيه "هناك تغير ضخم في المعنويات عندما يتعلق الأمر بالمعدن الأصفر بسبب دوره كملاذ آمن هنا. نلحظ نزوح الأموال عن أسواق الأسهم لتتجه إلى الذهب.

"الذهب عند مستواه الحالي جذاب للغاية في ضوء حالة الضبابية التي نعيشها."

وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 838.95 دولار، بعد أن لامس ذروته منذ 26 يوليو تموز عند 844.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1073.90 دولار. وارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 14.70 دولار للأوقية.