وفي وقت سابق الجمعة، قتل ستة فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة برصاص جنود إسرائيليين. وفق ما أفادت وزارة الصحة في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار وقتل فلسطينيين من دون أن يحدد عددهم. وقال إن “عددا من المهاجمين اتجهوا إلى موقع للجيش الإسرائيلي. أطلق الجنود الإسرائيليون النار في اتجاههم وقتل المهاجمون".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مكتب ليبرمان في بيان إنه إثر "أحداث خطيرة" الجمعة، "أمر وزير الدفاع بوقف تسليم شحنات الوقود لقطاع غزة في شكل فوري".

وأضاف ليبرمان "صباح الجمعة، سلمت أربع شاحنات صهريج أتت من إسرائيل وقودا واندلعت أعمال شغب بعد ذلك. هناك محاولة خطيرة لاقتحام الحدود (الاسرائيلية) ومهاجمة الجنود".

وتابع أن حركة حماس التي تسيطر على القطاع "تواصل الاشادة بمنفذي الاعتداءات الإرهابية".