وقال منتوشين في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إن الأسواق "تميل للذهاب بعيدا جدا في الاتجاهين" وستشهد تصحيحا طبيعيا.

وجاءت تصريحات منوتشين بعد يومين من الانخفاض الحاد في الأسواق الأميركية والعالمية على خلفية المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة والنزاعات التجارية الأميركية.

وأبدى وزير الخزانة الأميركي قلقه إزاء ضعف اليوان في اجتماع مع حاكم البنك المركزي الصيني في بالي، وفق ما ذكرت فرانس برس.

ورفض منوتشين التعليق على إمكانية إعلان وزارة الخزانة الأميركية في تقرير يصدر الأسبوع المقبل أن بكين "تتلاعب بعملتها".

لكنه قال في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إنه أجرى "محادثات بناءة حول العملة الصينية" مع حاكم "بنك الصين الشعبي" يي غانغ في بالي الإندونيسية، حيث يشاركان في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي.