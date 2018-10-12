وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول منخفضة 2.83 دولار، أو 3.41 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 80.26 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة 79.80 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ الرابع والعشرين من سبتمبر. واتخذ خام القياس العالمي مسارا نزوليا، منذ أن سجل على مستوى في أربعة أعوام عند 86.74 دولار في الثالث من أكتوبر.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.2 دولار أو 3.01 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 70.97 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة 70.51 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ الحادي والعشرين من سبتمبر. وفقا لرويترز.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الخميس، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة قفزت 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي، أو أكثر من ضعفي توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.6 مليون برميل.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن استهلاك مصافي التكرير للخام انخفض بمقدار 352 ألف برميل يوميا مع هبوط معدلات التشغيل 1.6 نقطة مئوية.