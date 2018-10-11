وانحسرت المخاوف بشأن المعروض بعد نجاة أصول النفط، على ما يبدو من الإعصار مايكل الذي ضرب فلوريدا وإن تسبب في حالة وفاة واحدة على الأقل وأضرار واسعة النطاق.

وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.15 دولار بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 81.94 دولار للبرميل. ولامس الخام في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 27 سبتمبر عند 81.35 دولار بعد أن أغلق منخفضا 2.2 بالمئة أمس الأربعاء.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 72.26 دولار، بعد أن تراجعت أيضا إلى أقل سعر منذ 27 سبتمبر. وانخفض الخام 2.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتهاوت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم بعد أن عانت البورصة الأميركية من أشد خسائرها في ثمانية أشهر الأمر الذي قد يهدد ثقة الشركات والاستثمار في أنحاء العالم.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس" في سيدني "العزوف التام عن المخاطرة الذي نراه بوضوح في شتى الأسواق ينال أيضا من النفط، وتلك المخاوف السابقة بشأن المعروض تبخرت ببساطة."

وأضاف "هناك التزام حقيقي بالبيع... مما يعزز فكرة أننا نرى تحولا في السوق."

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وزادت مخزونات البنزين بينما تراجعت نواتج التقطير حسبما ذكر معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.