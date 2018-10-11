وأبلغ ترامب الصحفيين قبل حشد سياسي في بنسلفانيا قائلا: "في واقع الأمر إنه تصحيح ظللنا ننتظره طويلا، لكنني لا أوافق في الحقيقة على ما يفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي".

وأضاف: "أعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد جن جنونه".

من جانب آخر، ذكر البيت الأبيض أن العوامل الأساسية في الاقتصاد الأميركي ما زالت قوية وأن مستقبل اقتصاد البلاد مشرق، وذلك بعدما مني المؤشر "داو جونز" الصناعي بأكبر هبوط يومي منذ فبراير.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان إن "البطالة عند أدنى مستوى في 50 عاما، وجرى تخفيض الضرائب للأسر والشركات، وجرى تخفيف اللوائح والروتين الحكومي".