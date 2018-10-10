وفي الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1189.35 دولار للأوقية (الأونصة) ليظل داخل نطاق لا يعدو الأربعة دولارات خلال الجلسة.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة لتسجل 1192.60دولار للأوقية.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى اي.بي.سي بوليون في استراليا "يبدو أن بعض الناس يتوقعون انتعاشا معقولا في الأسعار لكن مزيج البيانات (الأميركية) الجيدة وتشديد السياسة النقدية بلاهوادة مازال يضغط على الذهب."

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.39دولار وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة أيضا مسجلا 1070.72 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 821.74 دولار.