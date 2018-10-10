وقفز خام القياس العالمي برنت 1.09 دولار إلى 85 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها 1.30 بالمئة، وبلغ خام القياس العالمي أعلى مستوى في 4 سنوات عند 86.74 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، لكنه انخفض إلى 82.66 دولار، الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا لتصل في التسوية إلى 74.96 دولار للبرميل بزيادة 0.90 بالمئة.

وتراجعت صادرات إيران من الخام أكثر في الأسبوع الأول من أكتوبر وفقا لبيانات الناقلات ومصدر بالقطاع مع بحث المشترين عن بدائل قبيل بدء سريان العقوبات الأميركية في الرابع من نوفمبر.

من جانبها، قالت السعودية أكبر منتج في أوبك الأسبوع الماضي إنها ستزيد إمدادات الخام الشهر المقبل إلى 10.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل مستوى قياسيا غير مسبوق.

وخفض المنتجون في خليج المكسيك بالولايات المتحدة إنتاج النفط بنحو 40 بالمئة، الثلاثاء، مع اقتراب الإعصار مايكل من ساحل فلوريدا.