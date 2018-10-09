ويضم المجلس خبراء من عدة قطاعات رئيسة لتقديم الأفكار والرؤى والمشورة بشأن مراحل المشروع الرئيسة، كما سيضطلع المجلس بدور توفير العلاقات الاستراتيجية لنيوم.

ورحب الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، نظمي النصر، بالخبرات العالمية والمتنوعة في المجلس الاستشاري، وقال: " نحن على ثقة تامة أن كلاً من هؤلاء الخبراء سيقدم إسهامات كبيرة في تطوير المشروع".

وأكد أن المجلس الاستشاري سيسهم في رسم مستقبل نيوم من خلال المعارف العميقة التي يتمتع بها أعضاؤه، بالإضافة إلى العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين المحتملين على الأجل الطويل".

ويتمتع أعضاء المجلس الاستشاري بخبرات متنوعة في التخطيط الحضري، والهندسة المعمارية، والتصميم، والتقنية، والاستدامة، والطاقة، والتصنيع، حيث بدأ هؤلاء الأعضاء بمراجعة استراتيجية نيوم ومناقشة مستجدات المشروع في وقت سابق من خلال اجتماع عقد في مدينة نيويورك في أغسطس 2018.

واختير كل عضو من أعضاء المجلس بعناية تامة بناء على خبرته؛ فلكل منهم خبرته الطويلة ذات الصلة بالمشروع، وخلفيته في مجال الأعمال العالمية، وإلمامه بالمشاريع العملاقة، ومهامه الكبرى على مستوى مجالس الإدارة، وتأثيره على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى اهتمامه الكبير بأهداف مشروع نيوم.

ويتكون المجلس الاستشاري لنيوم من: سام ألتمان، رئيس مجموعة واي سي (YC Group) ورئيس مجلس الإدارة المشارك لشركة أوبن إيه آي (Open AI)، ويعد ألتمان رائد أعمال أميركي، ومستثمراً، ومبرمجا، ومدونا، وقد صنفته مجلة فوربس عام 2015 بأنه أهم مستثمر تحت عمر الثلاثين، كما صنفته مجلة بزنس ويك (Businessweek) عام 2008 بأنه أفضل رائد أعمال شاب في مجال التقنية، كما يشغل ألتمان منصب رئيس مجلسَيْ إدارة شركتين للطاقة، هما هيليون (Helion) وأوكلو (Oklo).

ومارك آندريسين، الشريك المؤسس والشريك العام في شركة آندريسين هورويتز (Andreessen Horowitz)، ويعد آندريسين رائدا في مجال التقنية، وقد أسس شركات البرمجيات أوپسوير (Opsware)، وموزايك (Mosaic)، ونتسكيپ (Netscape)، ونينچ (Ning).

كما يشغل آندريسين عضوية مجالس إدارة شركات فيسبوك، وإيباي (eBay)، وهيوليت پاكارد (Hewlett Packard)، وغيرها.