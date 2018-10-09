ووقع الانفجار في المصفاة الواقعة في سان-جان في نيو برونسويك شرقي كندا، التي تعد الأهم في البلاد كونها تنتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت الشركة الكندية في تغريدة على تويتر: "يجري علاج عدد من العمال المتعاقدين من إصابات لا تشكل خطرا على حياتهم"، مشيرة إلى أنه "تم التأكد من أوضاع كافة الموظفين والعمال المتعاقدين في الموقع".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، كتلة كبيرة من الدخان فوق المصفاة مع ألسنة نار بين الفينة والأخرى، لكن مشاهد التلفزيون أظهرت زوال أعمدة الدخان بعيد الظهر، وبدا أنه تمت السيطرة على الحريق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أغلقت الشوارع المحيطة بالمصفاة، القريبة من حي سكني، وتم وضع المستشفى الإقليمي في حالة استنفار.