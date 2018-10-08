وبموجب الاتفاقية تستحوذ "بيكر هيوز جي إي" على حصة 5 بالمئة في شركة "أدنوك للحفر" مقابل ملياري درهم (550 مليون دولار)، علما أن "أدنوك" ستبقى مالكة لحصة الأغلبية 95 بالمئة في "أدنوك للحفر".

وستتعاون "أدنوك" و"بيكر هيوز جي إي" لتوسعة خدمات "أدنوك للحفر"، ودعم قدراتها في مجال حفر وتهيئة الآبار وتقليل زمن الحفر، وتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتيح فيها "أدنوك" المجال أمام شريك استراتيجي عالمي للاستحواذ على حصة مباشرة في إحدى شركاتها التابعة المختصة بالخدمات.

وتعتبر "أدنوك للحفر" أكبر شركة حفر في منطقة الشرق الأوسط، وهي المزود الوحيد لمنصات الحفر والخدمات ذات الصلة لمجموعة شركات "أدنوك"، حيث تمتلك خبرة كبيرة ومعرفة واسعة بطبقات الأرض في دولة الإمارات، مما يسهم في ضمان كفاءة وسرعة العمل مع الحد من المخاطر أثناء الحفر.

وتدعم هذه الشراكة جهود "أدنوك" لزيادة الربحية وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط يتم إنتاجه، فيما تخطط لتوسعة أنشطة الحفر التقليدية بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2025، ولزيادة عدد الآبار غير التقليدية تماشيا مع استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها: "تماشيا مع توجيهات القيادة ببناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من أعمال أدنوك في مختلف جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز، يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع (بيكر هيوز جي إي) التي تأتي لمواكبة نمو الطلب على خدمات الحفر في أبوظبي، فيما نعمل على تنمية وتطوير مواردنا الهيدروكربونية التقليدية وغير التقليدية، كما نسعى أيضا للاستفادة من الفرص المحتملة للنمو والتوسع على مستوى المنطقة".

وأضاف: "ستسهم هذه الشراكة الفريدة مع (بيكر هيوز جي إي) في مواكبة نمو وتطور أعمالنا في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وكذلك في دعم جهودنا الرامية إلى تعزيز القيمة والعائد الاقتصادي. كما تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن جهود تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي التي نركز من خلالها على رفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالأداء وزيادة القيمة من كل برميل نفط يتم إنتاجه".

وأوضح الوزير أن اجتماع قدرات وخبرات كل من "أدنوك للحفر" و"بيكر هيوز جي إي"، سيسهم في تعزيز كفاءة عمليات حفر الآبار وخفض الوقت اللازم لتهيئتها، وفي تحقيق عوائد مجزية وتمكين نقل المعارف والخبرات والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، مشيرا إلى الدور المهم لهذه الشراكة في زيادة فرص التطوير المهني ودفع عجلة النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات جيدة من التنافسية في سوق خدمات آبار النفط في دولة الإمارات.

من جانبه، قال لورنزو سيمونيللي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز جي إي": "تسهم هذه الشراكة بين (بيكر هيوز جي إي) و(أدنوك) في تعزيز العلاقة الوثيقة القائمة بين الجانبين بما يدعم جهودنا الرامية لزيادة الإيرادات المتوقعة، وتحقيق النمو والتطور لكلتا الشركتين على المدى البعيد. ويسعدنا الحصول على حصة أقلية في (أدنوك للحفر) والعمل معا على تطوير الشركة وتنمية قدراتها التكنولوجية وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق أقصى قيمة ممكنة في كافة مجالات وجوانب أعمالها".

وأضاف: "ستقوم (بيكر هيوز جي إي) من خلال تقنياتها الرائدة ومحفظة خدماتها المتطورة بالتعاون مع (أدنوك)، في سبيل الاستفادة المثلى من مواردها، إضافة إلى تعزيز القدرات المحلية وتسريع النمو. كما سيكون لهذه الشراكة دور في زيادة أنشطتنا في المنطقة وإبراز قدراتنا في تحقيق قيمة أفضل للعملاء والمساهمين من خلال بناء شراكات تجارية مبتكرة وتوفير حلول تقنية رائدة".