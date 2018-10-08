وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت 83.25 دولار للبرميل عند الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بتراجع 91 سنتا أو 1.1 بالمئة عن آخر سعر إغلاق له.

وتراجع سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 73.77 دولار للبرميل.

وستستهدف عقوبات أميركية صادرات إيران من النفط الخام ابتداء من الرابع من نوفمبر، وتمارس واشنطن ضغطا على الحكومات والشركات في كل أنحاء العالم لوقف وارداتها تماما.

لكن مسؤولا حكوميا أميركيا قال، الجمعة، إن واشنطن قد تدرس منح الدول التي تظهر بالفعل جهودا لخفض وارداتها من النفط الإيراني إعفاء.