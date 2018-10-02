وبعد اجتماع مع نظيره المغربي عزيز رباح في مراكش، قال قيطوني إن المزيد من الاجتماعات ستُعقد للاتفاق على شروط العقد.

وفي عام 2011، وقع المغرب عقدا مدته عشر سنوات مع شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للطاقة، لاستيراد 640 مليون متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب الجزائري الممتد إلى إسبانيا.

وقال قيطوني إن المملكة ستستحوذ على ملكية خط الأنابيب في 2021. ولم يدل رباح بتعليق للصحفيين بعد الاجتماع الذي عُقد على هامشمؤتمر عربي للطاقة.

وثارت الشكوك حول تجديد العقد بعد تسليم شحنات غاز بالمملكة في الآونة الأخيرة، وخطط المغرب لبناء مرفأ للغاز الطبيعي المسال بتكلفة 4.5 مليار دولار في الجرف الأصفر.