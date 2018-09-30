وتأتي تصريحات عبدالعزيز لرويترز بعدما أعلن وزير البترول، طارق الملا، السبت، إن مصر أوقفت استيراد الغاز المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها منه الأسبوع الماضي.

وأوضح عبد العزيز أن مصر استوردت 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2018-2019، وذلك بقيمة 500 مليون دولار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول أن مصر استوردت "18 شحنة من الغاز المسال في السنة المالية 2016-2017 بقيمة 2.5 مليار دولار و76 شحنة في2017-2018 مقابل 1.8 مليار دولار و17 شحنة في 2018-2019 بقيمة 500 مليون دولار".

وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي، والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر في ديسمبر 2017.

وتعمل مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدد من الاكتشافات الكبيرة.