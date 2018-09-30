وتحاول الحكومة السودانية خفض الإنفاق، في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعا قياسيا في التضخم، ونقصا في العملة الصعبة فضلا عن تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك.

وأصبح مشهد الصفوف الطويلة خارج البنوك التجارية مألوفا في أنحاء الخرطوم، خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تقلص السيولة من العملة المحلية، وخلو أجهزة الصراف الآلي من النقود.

وتقرر وضع حدأقصى للسحب النقدي في بعض الأماكن بنحو 500 جنيه سوداني (27.84 دولار).

يواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة.