وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر، مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي.

والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر في ديسمبر الماضي.

وقال الوزير طارق الملا متحدثا لرويترز "بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج".

ولم يذكر تفاصيل ولا عدد الشحنات التي تسلمتها مصر هذا العام.

وتفيد تصريحات الملا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي، بينما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة، من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.

واكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظهر في عام 2015، وتشير تقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.