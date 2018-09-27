وأضاف بيري للصحفيين في مقر الوزارة "إذا نظرتم إلى احتياطي البترول الاستراتيجي وكان لكم أن تطرحوه في السوق، فإن له أثرا محدودا وقصير الأجل"، مفسرا الأسلوب الذي تفكر به الإدارة الأميركية.

وتكهن محللون في قطاع النفط على مدى شهور بأن إدارة ترامب يمكن أن تسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي سعيا للسيطرة على ارتفاع الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي في السادس من نوفمبر تشرين الثاني. ويمثل ارتفاع أسعار النفط خطرا سياسيا على ترامب وحزبه الجمهوري.

وقال بيري إنه بينما هناك إمكانية لارتفاع أسعار الخام في الأجل القصير "أشعر بالاطمئنان إلى أن الإمدادات العالمية ستمتص العقوبات القادمة".

وأضاف أن ما يصل إلى 300 ألف برميل من النفط يوميا يمكن أن تصل الأسواق إذا سمح العراق بتدفقها من منطقة كردستان بشمال البلاد.

وأشار إلى أن نحو 300 ألف برميل يوميا إضافية يمكن أن تصل السوق من حقل نفطي في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت إذا اتفق البلدان.

وتراجعت أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات أميركية زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة، لكن انخفاضا وشيكا في صادرات إيران أبقى العقود الآجلة لخام برنت فوق 80 دولارا للبرميل ليظل على مسار تحقيق خامس مكسب فصلي على التوالي.