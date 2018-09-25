وذكر الموقع أن مجموعة "مايكل كورس" الأميركية الشهيرة للموضة حسمت الصفقة شراء "فيرساتشي" الإيطالية، لتصبح ضمن عائلة كورس.

وقال جون أيدول، رئيس المجلس الإداري للمجموعة، في بيان صحفي: "نحن متحمسون بعد أن أصبحت فيرساتشي جزءًا من عائلتنا، نحن ملتزمون بالاستثمار في نموها".

وأضاف: "مع الموارد الكاملة لمجموعتنا، نعتقد أن قيمة فيرساتشي ستنمو لتبلغ أكثر من 2.0 مليار دولار في العائدات".

وتابع: "سنستفيد من نمو في الأرباح والعائدات بفضل قوة العلامات التجارية: مايكل كورس وجيمي تشو، بالإضافة إلى انضمام فيرساتشي".

وكانت دوناتيلا فيرساتشي، شقيقة مؤسس الدار الراحل جياني، دعت إلى اجتماع للعاملين في الدار، الثلاثاء، من أجل الإعلان رسميا عن الصفقة.