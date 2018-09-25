وبدأت المرحلة الأولى من الانضمام إلى المؤشر أمس الاثنين، وستبدأ المرحلة الثانية في 24 ديسمبر.

وقالت ماري سالم مديرة أسواق المال لدى أف.أف.إيه دبي "يوجد مزيد من النشاط بسبب انضمام الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة".

وكانت أرقام كابيتال قالت في تقرير هذا الشهر إن من المتوقع تدفق مليار دولار من الصناديق الخاملة في أعقاب الانضمام للمؤشر.

وتعززت الأسهم المالية في المعاملات المبكرة، حيث صعد سهم بنك الكويت الوطني وسهم بيت التمويل الكويتي أكثر من واحد بالمئة.

وزاد مؤشر السوق الأول في الكويت أكثر من 11 بالمئة بالفعل منذ بداية العام. وزاد النشاط الاستثماري في الربع الحالي قبل الانضمام للمؤشر، مما رفع السوق نحو 8.5 بالمئة.

وفتحت البورصة السعودية على ارتفاع أيضا، حيث زاد مؤشرها 0.6 بالمئة في التعاملات المبكرة بدعم من صعود أسعار النفط لأعلى مستوياتها في أربع سنوات.

وارتفع سهم مصرف الراجحي المفضل في السوق 1.3 بالمئة وسهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1 بالمئة.

واستقر مؤشر بورصة دبي، بينما نزل المؤشر القطري 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط نسبته 1.7 بالمئة في سهم قطر للتأمين و0.4 بالمئة في سهم صناعات قطر.