ووصل مؤشر الثقة إلى 96.4 نقطة في أغسطس، وكانت آخر مرة نزل فيها عن مستوى 90 نقطة في أبريل 2009.

وتباطأ النمو الاقتصادي السنوي إلى 5.2 بالمئة في الربع الثاني، ومن المرجح أن يهبط في النصف الثاني في ظل أزمة العملة التي تعانيها تركيا وخسرت فيها الليرة 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت بيانات منفصلة للبنك المركزي أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية نزل لأدنى مستوياته في عامين ونصف العام خلال الفترة نفسها، منخفضا إلى 76.2 في المئة في سبتمبر من 77.8 بالمئة في أغسطس.

ويعد هذا المعدل مقياسا لحجم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، وفق ما نقلت رويترز.

وكانت بيانات قد أظهرت الأسبوع الماضي تباطؤ ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.