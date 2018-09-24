وفي الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 79.82 دولار للبرميل، مرتفعة بذلك 1.02 دولار بما يعادل 1.3 بالمئة عن إغلاقها السابق.

وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا أو 1.2 بالمئة، لتسجل 71.60 دولار للبرميل.

ومخزونات النفط الخام التجارية الأميركية عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2015 وسط سوق شحيحة.

وفي حين يظل الإنتاج قرب مستوى قياسي يبلغ 11 مليون برميل يوميا، فإن خفوت نشاط الحفر بالولايات المتحدة في الفترة الأخيرة يشير إلى تباطؤ.

وقالت شركتا تجارة النفط ترافيغورا ومركوريا إن برنت قد يرتفع إلى 90 دولارا للبرميل بحلول عيد الميلاد وقد يتجاوز المئة دولار في أوائل 2019، حيث ستتسم الأسواق بشح المعروض فور تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران من نوفمبر.

ويتوقع جيه.بي مورغان أن تفضي العقوبات إلى فقد 1.5 مليون برميل يوميا، في حين حذرت مركوريا من أن ما يصل إلى مليوني برميل يوميا قد تخرج من السوق.

وتبحث منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتج الكبير روسيا زيادة الإنتاج لتعويض نقص المعروض من إيران، لكن قرارا لم يُعلن حتى الآن.

وقال جيه.بي مورجان في أحدث توقعاته للسوق، المنشورة يوم الجمعة، إن "طفرة إلى 90 دولارا للبرميل مرجحة" لأسعار النفط في الأشهر المقبلة بسبب عقوبات إيران.

وقال البنك إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت وغرب تكساس الوسيط 85 و76 دولارا للبرميل على الترتيب، على المدى الأشهر الستة المقبلة.