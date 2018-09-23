وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي، الأحد، إن "القضية قيد التحقيق، وهناك موظفون آخرون من البنك المركزي وخارجه يواجهون اتهامات"، مضيفا: "هذا الشخص ممنوع من مغادرة البلاد".

وفي يوليو الماضي، حل عبدولاس هماتي مكان سيف، الذي ترأس البنك المركزي لمدة 5 سنوات، لا سيما بعد إزالة العقوبات المفروضة على إيران بموجب الاتفاقية النووية لعام 2015.

واتخذ سيف عدة إجراءات صارمة ضد المؤسسات الائتمانية غير القانونية في البلاد، التي انهار كثير منها أو اضطرت الحكومة إلى إنقاذها، بسبب العقوبات المفروضة على البلاد.

وتعرض سيف إلى انتقادات متكررة من الخصوم السياسيين للرئيس حسن روحاني، بسبب فشله في الحد من تدهور قيمة العملة المحلية "الريال" في الآونة الأخيرة.

وأعلن مسؤولو السلطات القضائية الإيرانية في وقت سابق من هذا الشهر أن محافظ البنك المركزي السابق يخضع للتحقيق في قضايا فساد في سوق العملات، حيث يخضع للتحقيق أيضا بعض المسؤولين في البنك المركزي.