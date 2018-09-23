وقال المتحدث باسم الوزارة أيمن حمزة لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن المشروع الذي سيبدأ تشغيله في ديسمبر المقبل، يمهد لربط مصر مع أفريقيا بشبكة كهربائية واحدة.

وأضاف حمزة أن الحكومة المصرية حريصة على إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن قدرة مرحلته الثانية ستصل إلى 3 آلاف ميغاوات.

ووصف حمزة المشروع بأنه "سيعد نقطة انطلاق لمصر للربط مع باقي دول أفريقيا وتقديم ما يحتاجونه من الكهرباء"، مشددا على أن "الخدمة التي ستصل إلى السودان ستكون بأعلى جودة وفقا للمعايير الدولية، بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع المتحدث: "الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت في وضع القواعد الخرسانية لخطوط نقل الكهرباء، وتم البدء أيضا في شد الموصلات الكهربائية الخاصة بخط الربط".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، قوله إن التكلفة الاستثمارية التي تتحملها مصر للمشروع تبلغ نحو 56 مليون دولار، في حين يتحمل السودان تكلفة الخطوط على أرضه.