وهددت منظمات التظاهرة باللجوء إلى "إضراب نسائي"، في حال لم تتم تلبية مطلب التظاهرة، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وقالت نقابة يونيا، وهي الأكبر في سويسرا، في بيان إن السويسريات "ضقن ذرعا بالتمييز الجنسي، بسبب عدم المساواة في الأجور".

وبحسب النقابة، التي نظمت التحرك مع 40 منظمة أخرى، فإن أكثر من 20 ألف شخص حضروا التجمع لمطالبة المشرعين بالقيام بالمزيد من أجل إنهاء الفجوة بين أجور النساء والرجال في الوظيفة ذاتها.

وتأتي التظاهرة في وقت يستعد مجلس النواب السويسري ليناقش، الاثنين، مراجعة القانون بهدف مزيد من الرقابة على تنظيم الأجور في الشركات الكبرى.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "المساواة الآن"، و"تعبنا من الانتظار" و"عمل مماثل وأجور مختلفة".

والمساواة بين الجنسين مدرجة في دستور سويسرا منذ 1981، لكن النساء يكسبن في المعدل 20 بالمئة أقل من الرجال في هذا البلد، الأمر الذي وصفته النقابة بأنه "فضيحة".

وقالت القيادية في النقابة، كورين شيرر "المرأة في سويسرا تخسر أثناء مسيرة عملها 300 ألف فرنك سويسري (312 ألف دولار) فقط لأنها امرأة".