وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول، أوبك قلصت توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال العام الجاري والقادم، مشيرة إلى تزايد التوقعات الاقتصادية التي تميل إلى التراجع.

وتوقعت أوبك انخفاض 20 ألف برميل يوميا عن التقرير السابق ليصل الطلب إلى 98 مليون و 820 ألف برميل يوميا.

وبدأت أوبك وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا، العام الماضي، العمل على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، لتقليص المعروض في سوق النفط وتعزيز الأسعار التي هبطت في 2016 لأدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات.

وأسهمت تخفيضات منظمة أوبك في دفع أسعار النفط أعلى من خمسين دولاراً للبرميل.