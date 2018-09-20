وتأتي هذه الأرقام المقلقة وسط توقعات متزايدة بتباطؤ اقتصادي حاد في النصف الثاني من العام، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

ويعد الانخفاض نقطة تحول عن يوليو حين زاد إجمالي مبيعات المنازل 6.9 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها قبل عام وهو أول انخفاض للمبيعات منذ أبريل.

وتباطأ نمو الاقتصاد التركي إلى 5.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام ومن المتوقع أن تتزايد وتيرة التباطؤ في الجزء المتبقي من العام في الوقت الذي تكافح فيه تركيا أزمة عملة.

وذكر معهد الإحصاءات التركي، أن مبيعات المنازل المولة بالرهن العقاري، التي تشكل 12.1 بالمئة فقط من إجمالي المبيعات، تراجع 67.1 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 12 ألفا و743 وحدة.

واتخذت تركيا إجراءات لإنعاش السوق العقارية المتباطئة. وفي مايو أالماضي، قالت مجموعة من الشركات العقارية إن المشترين سيحصلون على خصم نسبته 20 في المئة مع تقليص الدفعات المقدمة للرهن العقاري إلى خمسة بالمئة لمدة شهر واحد.