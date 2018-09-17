وذكرت الوكالة، نقلا عمن وصفتهم بمصادر مطلعة، أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.

وأوضحت بلومبرغ، في وقت سابق، أن أوبر وكريم أجرتا محادثات أولية في يوليو، لدمج خدماتهما لنقل الركاب في الشرق الأوسط، أملا في إيجاد حل للمنافسة المكلفة في المنطقة.

ومن شأن الصفقة، إن تمت، أن تحول أوبر إلى عملاق بلا منافس في خدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط.