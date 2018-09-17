وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.43 بالمئة من 19.31 بالمئة في العطاء السابق وارتفع العائد على أذون 273 يوما إلى 19.75 بالمئة من 19.63 بالمئة في العطاء السابق.

وباعت مصر، الأحد، أذونا لأجل 91 يوما بقيمة 8.250 مليار جنيه (459.3 مليون دولار) ولأجل 273 يوما بقيمة 4.783 مليار جنيه وهو ما يقل عن المبلغ المستهدف، الذي أعلنته سابقا والبالغ 8 مليارات.

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يوليو، إذ يقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.