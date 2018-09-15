ووقع الاتفاقان وزير الاقتصاد المغربي، محمد بنشعبون والمفوض النمساوي، يوهانس هان المكلف السياسة الأوروبية للجوار والتوسيع.

وأعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في المغرب أن الاتفاق الاول وقيمته نحو مئة مليون يورو سيخصص للقطاع الخاص، فيما يهدف الثاني بالقيمة نفسها إلى "تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هان قوله إن "زيارتنا تهدف إلى اعطاء دفع جديد للعلاقات بين المغرب وأوروبا".

من جهته، أورد وزير الخارجية المغربي أن "العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي قديمة جدا، وهما مدعوان اليوم الى تكييف هذه العلاقات مع الظروف الجديدة".