ووجه ترامب مساعديه بفرض رسوم على سلع صينية بنحو 200 مليار دولار، وفقا لبلومبرغ

وبعد أحدث تطور بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة والصين، واصل مؤشر الدولار مكاسبه مقابل سلة من العملات، بما في ذلك اليوان، فيما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وبحلول الساعة 17:35 (ت.غ) خسر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1195.21 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 28 أغسطس عند 1212.65 دولار للأوقية يوم الخميس.

وزاد المعدن الأصفر أكثر من 0.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويتجه إلى تحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 7.10 دولار، أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 1201.10 دولار للأوقية. وفقا لرويترز.