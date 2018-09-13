ومن بين هذه الأصول مجموعة من أشهر الأصول بأبوظبي منها ياس مول والمقر الرئيسي لشركة الدار وبرجا صن آند سكاي، فضلا عن نحو 2400 غرفة فندقية معظمها في جزيرة ياس.

وقال الرئيس التنفيذي للدار العقارية طلال الذيابي في لقاء مع "سكاي نيوز عربية" إن الشركة جاهزة لطرح الدار للاستثمار للاكتتاب العام إلا أن ذلك لن يتم إلا في حال ضمان انعكاس هذه الخطوة إيجابا على المساهمين.

وأشار الذيابي إلى أن اتخاذ قرار الطرح سيكون في الوقت المناسب.

وأضاف أن الدار للاستثمار ستقوم بإصدار صكوك جديدة لن تقل قيمتها عن 750 مليون دولار بهدف إعادة تمويل صكوك سابقة تم تحويلها من الدار العقارية إلى الدار للاستثمار.