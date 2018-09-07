وقال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة بترو شروق إن زيادة إنتاج الحقل ومشروعات تنمية غيره من حقول الغاز الطبيعي الكبرى ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأوضح أن ما تحقق من إنجاز قياسي يحسب للكوادر البترولية، التي تعمل على تنمية المشروع الذى يحظى بدعم ومتابعة واعية من القيادة السياسية.

وأشار إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته المستمرة وتوجيهاته أدى لتذليل العقبات، التي تعد أكبر الأثر في نجاح المشروع الذى صار إنجازه والإسراع بوضعه على الإنتاج قصة نجاح عالمية سواء من حيث التوقيتات والأرقام القياسية المحققة أو التقنيات الحديثة المستخدمة.

وأضاف الوزير أن التعاون المثمر والبناء بين قطاع البترول وشركة إيني الإيطالية والدور الحيوي، الذى تقوم به شركات قطاع البترول " إنبي وبتروجيت وخدمات البترول البحرية" لإنجاز المشروع تحت إشراف شركة بترول بلاعيم يعد مثالا على تضافر جهود وزارة البترول بالتعاون مع شركائها لزيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية.

ويعد حقل غاز ظهر المصري، أكبر حقل للغاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، من قبل شركة إيني الإيطالية، ويساعد الحقل الحكومة المصرية على تجاوز النقص في إمدادات الطاقة.