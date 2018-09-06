وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 167.6 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 167.2 بعد التعديل بالخفض في يوليو.

وكانت القراءة الأولية لشهر يوليو تبلغ 168.8 نقطة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وذكرت "فاو" أنه من المتوقع وصول إنتاج الحبوب العالمي في 2018 إلى 2.587 مليار طن، بانخفاض 64.5 مليون طن أو 2.4 بالمئة عن الإنتاج القياسي في 2017.

وخفضت المنظمة توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2018 بنسبة 1.9 بالمئة منذ يوليو، لتصل الآن إلى نحو 722 مليون طن، وهو أقل مستوى منذ عام 2013.

وأدى انخفاض إنتاج القمح، الذي يرجع بشكل كبير لموجة حر في أوروبا، إلى ارتفاع أسعار هذا المحصول بنحو 8 بالمئة على أساس شهري، في أكبر زيادة بين جميع مؤشرات فاو.

وعلى النقيض من ذلك، انخفض مؤشر فاو لأسعار السكر 5.4 بالمئة عن يوليو، مسجلا أدنى مستوياته في 10 سنوات.

وذكرت المنظمة أن هذا الانخفاض يرجع بدرجة كبيرة إلى التراجع المستمر في العملتين البرازيلية والهندية أمام الدولار الأميركي.