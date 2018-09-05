وحددت مصر سعر برميل النفط في موازنة 2018-2019 عند 67 دولارا، في حين تجاوز سعر برميل خام برنت 79 دولارا.

ونقلت رويترز عن المسؤول: "وقعنا العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط مع بنكين عالميين (..)، لكن لم نحدد موعد بدء عملية التأمين بعد، سنختار الوقت الأمثل لنا للبدء".

وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.7 بالمئة و6 بالمئة في السنة المالية الحالية 2018-2019، التي بدأت في الأول من يوليو، مقارنة مع 5.3 بالمئة في السنة الماضية.

ويبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4 بالمئة في 2018-2019 بما يوازي 438.594 مليار جنيه (24.5 مليار دولار)، مقارنة مع 9.8 بالمئة تعادل 431.081 مليار جنيه في 2017-2018.