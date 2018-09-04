وخسر المعدن الأصفر نحو 8 في المئة منذ بداية العام في ظل رفع أسعار الفائدة الأميركية والخلافات التجارية وأزمة العملة التركية، حيث يحتفظ المستثمرون بأموالهم بالدولار الذي يُعتبر من الملاذات الآمنة.

ونزل الذهب 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1196.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض في العقود الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1202.10 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات أعلى مستوى له منذ 24 أغسطس عند 95.410.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 14.40 دولار للأوقية، بعدما كانت قد هبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 14.35 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 785.70 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 973.90 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى في 11 أسبوعا عند 985.50 دولار للأوقية، الاثنين.