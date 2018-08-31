وارتفع الذهب 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1207.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد لامس أدنى مستوى في نحو أسبوع عند 1195.95 دولار للأوقية، الخميس.

وانخفضت الأسعار 1.3 بالمئة منذ بداية الشهر وتتجه للتراجع للشهر الخامس على التوالي.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7 بالمئة، إلى 1212.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة، إلى 14.61 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 1.4 بالمئة مسجلا 978.62 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى في 10 أسابيع عند 983.75 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 793.70 دولار للأوقية.