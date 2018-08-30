وقبل عام، تحدى ألان جويس الرئيس التنفيذي لـ"كانتاس" علنا، شركتي "بوينغ" و"إيرباص" لتصميم طائرة قادرة على القيام برحلة مباشرة من سيدني إلى لندن أو نيويورك.

لكن جويس أعلن الآن أن الشركات المصنعة نجحت في الأمر، قائلا: "شركات صناعة الطائرات أقنعتنا أنها يمكن تحويل تحدي الرحلة التي تستغرق 20 ساعة، إلى حقيقة".

مشروع "صن رايز"، كما تسميه "كانتاس"، يقضي بصناعة طائرة تحمل نحو 300 راكب، وتنفذ أطول رحلة مباشرة في العالم، التي قد تستغرق 20 ساعة.

ويتوقع أن الرحلة التي يصفها الخبرا بـ"الماراثونية" قد تصبح جاهزة للتنفيذ عام 2022.

يشار إلى أن أطول رحلة نفذت حتى الآن بين أستراليا وأوروبا استغرقت 17 ساعة، وكانت بين مدينة بيرث الأسترالية ولندن.