وقال موقع "تايم" البريطاني، إن الاتفاقية بين الشركتين تقضي بتصنيع "تويوتا" سيارات صغيرة مجهزة بتقنية "ذاتية القيادة" لصالح "أوبر".

وأضاف أن الخطة تمثل طريقا جديدا لكلا الشركتين، في أفق اللحاق بالمنافسين في سوق السيارات التي تعمل دون قائد، موضحا أن هذا الاستثمار ساهم في رفع قيمة شركة "أوبر" الأميركية بنحو 15 في المئة، ليصل إلى 72 مليار دولار.

وقال إريك ميهوفر رئيس دائرة "أوبر أدفانسد تكنولوجيز غروب"، إن الشركة عملت منذ 2015 على استخدام سيارات ذاتية القيادة وآمنة في نفس الوقت.

وأضاف: "كنا نعلم أننا لا نستطيع فعل ذلك بمفردنا، لهذا السبب سنطور شراكتنا مع تويوتا لتنفيذ رؤيتنا وجعلها واقعية".

واستخدمت "أوبر" في وقت سابق سيارات ذاتية القيادة، لكنها أوقفت ذلك في بعض الولايات الأميركية، بعد حادث لإحدى سياراتها في ولاية أريزون، تسبب في مقتل امرأة.