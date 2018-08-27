وتوقع وزير النفط السوداني، أزهري عبدالقادر أن يصل الإنتاج في خمسة من الحقول النفطية التي كانت متوقفة إلى 80 ألف برميل يوميا من الخام، بعد إتمام أعمال الصيانة بنهاية العام.

وأوضح عبد القادر في مؤتمر صحافي إن إجمالي إنتاج جنوب السودان يبلغ حاليا 130 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن يصل إلى 210 آلاف برميل يوميا بنهاية 2018.

وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011 حين بلغ الإنتاج مستوى ذروة عند 350 ألف برميل يوميا، لكن بعد ذلك بعامين انزلقت الدولة الوليدة في حرب أهلية، وعندما بدأ القتال، كان الإنتاج يبلغ نحو 245 ألف برميل يوميا.

ويجري شحن نفط جنوب السودان إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب يمتد داخل أراضي السودان.

وشهدت المنطقة التي تقع فيها حقول "توما ثاوث" النفطية قتالا كثيفا هو الأشد بين المتمردين والقوات الحكومية، وهو ما ألحق أضرارا بمنشآت إنتاج النفط.

من جانبه، قال وزير وزير نفط جنوب السودان، حزقيال لول جاتكوث خلال زيارة قام بها السبت الماضي إلى توما ثاوث، إن استئناف الإنتاج في مناطق الامتياز 1 و2 و4 سيزيد الإنتاج بمقدار 45 ألف برميل يوميا.

ونقلت رويترز عن جاتكوث إن الشركة المشغلة للحقول، وهي شركة النيل الكبرى لعمليات البترول، وموظفين من وزارته يعملون على ضمان الوصول إلى مستوى الإنتاج الكامل.

وأضاف وزير نفط جنوب السودان "سيكونون هنا في توما ثاوث للعمل سبعة أيام في الأسبوع و24 ساعة يوميا لضمان عدم تعطل الإنتاج".

وعودة الإنتاج وضخ الخام جزء من اتفاق لوقف إطلاق النار وتقاسم السلطة، جرى التوصل إليه في وقت سابق من أغسطس الجاري، عندما وقع الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار وجماعات أخرى متمردة اتفاق سلام بهدف إنهاء الحرب الأهلية.