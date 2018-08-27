أبوظبي - سكاي نيوز عربية في تطور جديد لمسلسل هبوط الليرة منيت العملة التركية بضربة قوية جديدة، الاثنين، بعدما تراجعت بنسبة 3 بالمئة أمام الدولار، مع استئناف التداول في الأسواق المحلية، بعد عطلة استمرت أسبوعا، وسط تركيز المستثمرين مجددا على الخلاف المعلن بين أنقرة وواشنطن بسبب قس أميركي يخضع للمحاكمة في تركيا.
ومع ارتفاع الدولار على الصعيد العالمي، نزلت العملة التركية لتصل إلى 6.19 ليرة للدولار، مقارنة مع ست ليرات عند الإغلاق الجمعة قبل إجازة عيد الأضحى.
وخسرت الليرة نحو 39 بالمئة من قيمتها أمام العملة الأميركية منذ بداية العام، وفق "رويترز".