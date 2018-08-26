وخسر كرباسيان تصويت الثقة الذي تم بثه مباشرة عبر الإذاعة الرسمية بـ137 صوتا مقابل 121، وامتنع نائبان عن التصويت، مما يجعله ثاني وزير في حكومة الرئيس حسن روحاني يتم عزله هذا الشهر، وفق ما نقلت "رويترز".

والخطوة هي الأحدث في تغييرات متواصلة على مستوى القيادات الاقتصادية، بينما تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي وقضايا أخرى.

وفي أوائل أغسطس صوت المشرعون الإيرانيون بعزل وزير العمل، والشهر الماضي قام روحاني بتغيير محافظ البنك المركزي.

ويواجه الاقتصاد أزمة خانقة مؤخرا بعدما فقد الريال الإيراني فقد نحو نصف قيمته منذ أبريل، عقب إعلان العقوبات الأميركية الجديدة، متأثرا في الأساس بالطلب القوي على الدولار من الإيرانيين، الذين يسعون لحماية مدخراتهم.