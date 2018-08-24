وارتفع الذهب 0.3 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1188.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش بعد أن كان هبط 0.9 بالمئة الخميس. وارتفعت الأسعار بنحو 0.3 بالمئة هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1195دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خلال اجتماع سنوي للبنك المركزي في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

ويتفق واضعو سياسات البنك المركزي الأميركي على نطاق واسع على أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع أكثر هذا العام والعام المقبل على الرغم من عدم رضا الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مثل هذه الخطة وفقا لما أشار إليه اثنان من واضعي السياسات الخميس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 14.58 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 782.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 919.85 دولار للأوقية.