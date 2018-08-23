وبحلول الساعة 08:51 بتوقيت غرينتش، تراجع الروبل 1.19 بالمئة أمام الدولار إلى 68.84، بعدما سجل 68.96 روبل للدولار وهو أدنى مستوياته منذ أبريل 2016.

وخسر الروبل 0.6 بالمئة ليجري تداوله عند 79.61 مقابل اليورو، وهو أقل مستوياته منذ أبريل الماضي.

وقال محللون لدى "في تي بي كابيتال" في مذكرة: "المعنويات، خاصة بين المستثمرين العالميين، تظل شديدة التأثر بحديث العقوبات".

وتعززت المخاوف من عقوبات جديدة بفعل أحدث التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وفي ضوء التحقيق الذي يجريه المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر بشأن تأثير روسي مزعوم على الانتخابات الأميركية.

وتأثر الروبل أيضا بمشتريات عملات أجنبية من أجل احتياطيات الدولة. واشتري البنك المركزي الروسي عملات أجنبية بقيمة 20.1مليار روبل (300.1 مليون دولار) للاحتياطيات في 21 أغسطس مقارنة مع ما قيمته 17.5 مليار روبل في اليوم السابق.